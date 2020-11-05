Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Эльбрус Нигматуллин сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет в уфимском аэропорту

Эльбрус Нигматуллин сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет в уфимском аэропорту

Эльбрус Нигматуллин сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет в уфимском аэропорту

Уфа | 05 ноя 2020 | 14:20

Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд — сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет.



Сегодня, 5 ноября, в аэропорту Уфы собрались десятки зрителей, в числе которых были и другие силачи страны. Многие из них прилетели специально, чтобы поддержать своего соратника по интересам. Так, посмотреть на то, как уроженец Башкирии тащит за спиной Boeing 737–500 авиакомпании Utair, приехал и тренер известных спортсменов Василий Грищенко. Видео уже появилось в соцсетях и вызвало бурю эмоций у уфимцев.

Самой большой фанаткой оказалась супруга Эльбруса и мать его двоих детей Мария Нигматуллина.

— Мы очень переживали, на его тренировке был другой самолет, — отметила супруга башкирского силача.


Справка:

Эльбрус Нигматуллин родился в 1974 году в деревне Чубары Челябинской области, в 1991 году переехал в Челябинск. Известен как российский спортсмен, общественный и политический деятель, актер. Занимается спортом с 12 лет. Многократный победитель турниров силачей, рекордсмен России в тяге транспортных средств.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: