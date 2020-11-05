Эльбрус Нигматуллин сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет в уфимском аэропорту

Уфа | 05 ноя 2020 | 14:20

Самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин установил российский рекорд — сдвинул на 25 метров 36-тонный самолет.







Сегодня, 5 ноября, в аэропорту Уфы собрались десятки зрителей, в числе которых были и другие силачи страны. Многие из них прилетели специально, чтобы поддержать своего соратника по интересам. Так, посмотреть на то, как уроженец Башкирии тащит за спиной Boeing 737–500 авиакомпании Utair, приехал и тренер известных спортсменов Василий Грищенко. Видео уже появилось в соцсетях и вызвало бурю эмоций у уфимцев.



Самой большой фанаткой оказалась супруга Эльбруса и мать его двоих детей Мария Нигматуллина.



— Мы очень переживали, на его тренировке был другой самолет, — отметила супруга башкирского силача.



Справка:



Эльбрус Нигматуллин родился в 1974 году в деревне Чубары Челябинской области, в 1991 году переехал в Челябинск. Известен как российский спортсмен, общественный и политический деятель, актер. Занимается спортом с 12 лет. Многократный победитель турниров силачей, рекордсмен России в тяге транспортных средств.

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