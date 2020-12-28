Уфа | 28 дек 2020 | 20:34

Живая новогодняя елка в Уфе на площади имени Ленина признана самой высокой в России. Об этом сообщает портал Турстат, ссылаясь на собственные исследования.







Высота уфимской елки составляет 30 метров. Для сравнения, высота елки в Москве на Соборной площади у Кремля и новогоднего деревп на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – 25 метров.



Остальные места в рейтинге российских городов с самыми высокими живыми елками выглядят следующим образом: Сыктывкар (23 метра), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метр).

Пиксельные елки Уфы в рейтинг не попали – самя высокая искусственная елка высотой 55 метров расположена в Красноярске, в Татышев-парке.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: pixabay