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Живая новогодняя елка в Уфе на площади имени Ленина признана самой высокой в России

Живая новогодняя елка в Уфе на площади имени Ленина признана самой высокой в России

Уфа | 28 дек 2020 | 20:34

Живая новогодняя елка в Уфе на площади имени Ленина признана самой высокой в России. Об этом сообщает портал Турстат, ссылаясь на собственные исследования.



Высота уфимской елки составляет 30 метров. Для сравнения, высота елки в Москве на Соборной площади у Кремля и новогоднего деревп на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге – 25 метров.

Остальные места в рейтинге российских городов с самыми высокими живыми елками выглядят следующим образом: Сыктывкар (23 метра), Углич (Ярославская область, 21 метр), Данков (Липецкая область, 20 метров), Владимир (18 метров), Брянск (13,5 метра), Череповец (13 метров) и Пенза (12 метр).

Пиксельные елки Уфы в рейтинг не попали – самя высокая искусственная елка высотой 55 метров расположена в Красноярске, в Татышев-парке.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay

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