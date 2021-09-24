В Башкирии мужчина, разбирая дом, обнаружил надгробие 19 века

11:22, 24 сен 2021

Загадочную находку обнаружил хозяин частного дома в Ишимбае. Разобрав старый дом, под его основанием мужчина увидел странный каменный блок. В глаза сразу бросилось то, что он декоративно обработан, хотя и покрыт многочисленными сколами. К тому же находка оказалась довольно тяжелой.







Очистив ее от земли, ишимбаец с удивлением обнаружил на плите надписи на старорусском языке. Оказалось, что это — ни что иное, как надгробие с купеческой могилы 19 века. Прояснить ситуацию помогла руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.

— Скорее всего, могильный камень был установлен при погребении стерлитамакской купчихи Матрены Григорьевны Михайловой. О ней известно, что она умерла в 1871 году, дожив до 68 лет. На камне присутствует соответствующая надпись, — отметила она.

Однако после надгробие могли унести с могилы, например во время революции 1917 года. Таким образом, точное место захоронения женщины пока не известно. Свою находку житель Ишимбая решил передать государственным органам, в качестве исторической реликвии.





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Фото: facebook.com/profile