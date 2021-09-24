В Башкирии мужчина, разбирая дом, обнаружил надгробие 19 века
11:22, 24 сен 2021
Загадочную находку обнаружил хозяин частного дома в Ишимбае. Разобрав старый дом, под его основанием мужчина увидел странный каменный блок. В глаза сразу бросилось то, что он декоративно обработан, хотя и покрыт многочисленными сколами. К тому же находка оказалась довольно тяжелой.
Очистив ее от земли, ишимбаец с удивлением обнаружил на плите надписи на старорусском языке. Оказалось, что это — ни что иное, как надгробие с купеческой могилы 19 века. Прояснить ситуацию помогла руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина.
Однако после надгробие могли унести с могилы, например во время революции 1917 года. Таким образом, точное место захоронения женщины пока не известно. Свою находку житель Ишимбая решил передать государственным органам, в качестве исторической реликвии.