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Шихан Торатау попал на обложку модного женского журнала ELLE

Шихан Торатау попал на обложку модного женского журнала ELLE

21:18, 04 окт 2021

Гора Торатау, расположенная в Башкири, попала на обложку глянцевого журнала ELLE Russia. Как отмечается в аккаунте издания в соцсетях, в октябре редакция выпустила номер с 25 разными обложками, где изображены модели из 25 регионов России и стран бывшего СССР на фоне местных достопримечательностей или культурных элементов.

Героиней одной из обложек стала модель из Башкирии Анастасия Авдонина – девушка позирует на фоне священной у башкир горы Торатау. Автор кадров – фотограф Марина Адам, выпускница Лондонского университета искусств.

Эта работа для фотографа стала личной историей. Она отмечает, что ее кадры впервые попали на обложку журнала. Кроме того, мать и бабушка Марины – уроженки Стерлитамака.


«Эта обложка для меня очень знаковая, это некий итог, некое подведение первой черты моего становления, как фотографа, а также рубеж между моим прошлым и будущим. Это мое достижение и награда за все мои старания, труд, слезы, не веру в себя, постоянное беспокойство за будущее, сомнения, страх разочаровать родных, особенно маму… <...> Волею судьбы Башкирия (Стерлитамак, как раз там мы и снимали) — Родина моей мамы и бабушки. К сожалению, моя бабушка Нина несколько месяцев назад трагически ушла из жизни из-за ковида. И эту обложку я хочу посвятить ей в знак благодарности за все, что она сделала для своей семьи, за ее труд, ее любовь, заботу и веру в меня!», – написала Марина Адам.
Серия кадров рассказывает башкирскую легенду о девушке по имени Агидель, которая превратилась в реку, чтобы избежать нежеланной любви.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ELLE Russia
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