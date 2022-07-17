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История дворника Юры из Уфы ляжет в основу художественного фильма

История дворника Юры из Уфы ляжет в основу художественного фильма

10:46, 17 июл 2022

На основе истории ставшего фотомоделью дворника Юрия Ветлугина из Уфы снимут художественный фильм. Картину срежиссирует Виталий Дудка. На днях он представил проект на питчинге в министерстве культуры. В кино отразят и образ фотографа Романа Филиппова, благодаря которому дворник получил известность на всю Россию. Об этом сообщил Кино-театр.ру.



Напомним, широкой общественности о дворнике Юре стало известно в начале 2021 года – после того как уфимский фотограф Роман Филиппов сделал с ним фотосессию, поместив его на выдуманную обложку журнала GQ. Рассказал Роман и о непростой судьбе Ветлугина.


Сразу после рождения Юра оказался в детдоме, куда его отдали пьющие родители, несколько раз едва не лишился квартиры по вине мошенников и даже год провел в рабстве, где его морили голодом, били и однажды чуть вовсе не убили. В апреле текущего года Юра заявил, что увольняется из дворников и переезжает в деревенский домик, где будет работать дояром.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа
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