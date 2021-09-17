Дворник Юра из Уфы стал почётным гостем премии «Мужчина года» от GQ

14:25, 17 сен 2021

Дворник из Уфы Юрий Ветлугин стал почётным гостем премии «Мужчина года» от GQ, которая прошла в Москве 16 сентября. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «Инстаграм».







«Вчера я подметал уфимские дворы, а сегодня я почётный гость на ежегодной премии "мужчина года" от GQ. Тусуюсь с бомондом, делаю фоточки. Крутяк!», - написал Юрий у себя на странице.



Напомним, известность уфимскому дворику с непростой судьбой пришла после фотосессии, которую организовал его друг, фотограф Роман Филиппов. В непривычном для себя образе Юра оказался похож на голливудского актера Мэттью Макконахи, чем обратил на себя внимание публики и стал героем модного мужского журнала GQ.





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