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В мае в небе над Башкирией вместе с Солнцем взойдет Черная Луна

В мае в небе над Башкирией вместе с Солнцем взойдет Черная Луна

08:06, 04 май 2022

30 мая над жителями Башкирии вместе с Солнцем взойдет Черная Луна. Как пояснили в Уфимском планетарии, это не астрономический термин, его в основном применяют астрологи и СМИ.

Этот термин связан с новолунием и имеет несколько определений. Именно в новолуние Луна становится черной, так как, находясь в этот момент между Землей и Солнцем, она повернута неосвещенной ночной темной стороной. Увидеть Луну в новолуние можно только во время солнечных затмений, когда её черный диск заслоняет собой Солнце. В новолуние Луна находится на небосводе рядом с Солнцем, и восходит, и заходит вместе с ним.

«Первое определение: если в одном месяце бывает два новолуния, как, например, в мае этого года, то второе новолуние называют Черной Луной. Это случается раз в два с половиной года. Обычно в месяце бывает одно новолуние и одно полнолуние. Кстати, если в месяце случается два полнолуния, то второе полнолуние называют Голубой Луной. В мае 2022 года два новолуния: первое было 1 мая, а второе приходится на 30 мая — вот это новолуние и называется Черной Луной, — объяснили в Уфимском планетарии. — Второе определение Черной Луны — это когда в течение одного астрономического сезона (всего четыре сезона: весна, лето, осень, зима)  происходят четыре новолуния вместо трех, и третье из них тоже называют Черной Луной».

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: сайт Уфимского планетария
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