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Жители Башкирии смогут разглядеть «маленькую» полную Луну

Жители Башкирии смогут разглядеть «маленькую» полную Луну

10:48, 04 фев 2023

В ночь полнолуния с 5 на 6 февраля жители республики смогут увидеть полную Луну, которая будет намного меньше и тусклее, чем обычно. Об этом сообщает уфимский городской планетарий.



Выглядеть Луна будет меньше из-за того, что в это время будет находиться недалеко от точки апогея – это точка на лунной орбите, наиболее удаленная от Земли. Когда Луна в полнолуние находится вблизи апогея, это называют Микролунием. Находясь дальше от Земли, в апогее, Луна выглядит тусклее и меньше.

«Маленькую» Луну можно увидеть и в ночь 5 февраля и за день до этого, поскольку точку апогея Луна пройдет 4 февраля в 13:54 по уфимскому времени, находясь от Земли на расстоянии 406 475 км.


Полнолуние наступит 5 февраля  в 23:28 по московскому времени, и вечером 5 февраля в 17:10 по уфимскому времени над горизонтом взойдет «маленькая» полная Луна.

В момент полнолуния в 23:28 по уфимскому времени Луна будет видна на юго-востоке очень высоко над горизонтом (50 градусов), и из-за этого будет казаться ещё меньше, чем обычно. Увидеть ее можно будет всю ночь, а зайдет за горизонт она в 09:50.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Уфимский городской планетарий
Теги: небесное явление
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