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В Башкирии недалеко от церкви нашли старинную саблю

В Башкирии недалеко от церкви нашли старинную саблю

19:01, 18 май 2022

В селе Верхнетроицкий Туймазинского района во время земляных работ нашли 200-летнюю саблю. Оружие лежало недалеко от церкви.

Длина сабли составляет более полуметра. По сообщению газеты «Туймазинский вестник», на рукоятке клинка есть гравировка «1826» и клеймо, однако из-за ржавчины его не разобрать.

Находку изъяли сотрудники уголовного розыска, так как сабля является холодным оружием. Если клинок представляет историческую ценность, то его передадут в музей.
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Источник: www.proural.info
Фото: «Туймазинский вестник»
Теги: Туймазинский район
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