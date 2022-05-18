В Башкирии недалеко от церкви нашли старинную саблю

19:01, 18 май 2022

В селе Верхнетроицкий Туймазинского района во время земляных работ нашли 200-летнюю саблю. Оружие лежало недалеко от церкви.



Длина сабли составляет более полуметра. По сообщению газеты «Туймазинский вестник», на рукоятке клинка есть гравировка «1826» и клеймо, однако из-за ржавчины его не разобрать.



Находку изъяли сотрудники уголовного розыска, так как сабля является холодным оружием. Если клинок представляет историческую ценность, то его передадут в музей.

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Фото: «Туймазинский вестник»