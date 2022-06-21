В парке у Дома правительства Башкирии начали массово появляться шампиньоны

11:01, 21 июн 2022

Неля Рамазанова нашла шампиньоны под деревьями рядом с Домом правительства Башкирии. Своей находкой она поделилась в социальных сетях. Женщина прогуливалась в сквере имени Зии Нуриева и отметила, что место ее очень впечатлило.







— Особенно понравились аллеи с высокими елями, под которыми и обнаружила много шампиньонов. Дожди и тепло сделали свое дело! — добавила Неля Рамазанова.



Однако грибник Михаил Иванов к находке уфимки подошел серьезно. Мужчина не советует добавлять такие шампиньоны в еду.





— Теплая и дождливая погода делают свое дело. Грибы начинают везде появляться. В том числе и в городе, ведь удобрения для газонов везут с ферм, так что ничего удивительного. Другое дело, собирать их, а уже тем более есть, я все же не советую. Грибы имеют особенность впитывать в себя различные токсичные вещества, а те, что растут в городских парках, если это не городской лес, могут быть опасны. Умереть не умрете, а вот расстройство желудка точно получите. Хотя сама история забавная. Можно пошутить, что Радий Хабиров может выйти вечером и нарезать на ужин себе шампиньонов, — рассказал грибник со стажем Михаил Иванов.

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Фото: Неля Рамазанова