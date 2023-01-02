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В ночь на 4 января жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Луной

В ночь на 4 января жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Луной

12:17, 02 янв 2023

В среду, 4 января, в 00:50 жители Башкирии смогут увидеть соединение Марса с Луной – их будет разделять расстояние в 30 угловых минут. Оба светила будут видны в созвездии Тельца с наступлением темноты и на протяжении всей ночи. Об этом сообщил уфимский планетарий.

– Марс и Луна скроются под горизонтом на северо-западе только в половине восьмого утра, – рассказали в учреждении.



Там добавили, что Марс, который 8 декабря прошел противостояние с Солнцем и находился на ближайшем расстоянии от Земли, по-прежнему будет ярок (-1.1m звездных величины). Планета украсит небо наравне с ярчайшими звездами: Сириус, Бетельгейзе, Капелла, Ригель и Альдебаран.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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