Дачный эксперт назвал 3 худших сорта помидор: хорошего урожая не ждите

Скорое вступление в новый дачный сезон заставляет многих задуматься о правильном выборе семян для своего огорода. Несмотря на знания и опыт, даже профессиональные огородники иногда сталкиваются с неудачными сортами. Известный эксперт-огородник поделилась тремя разочаровавшими её в прошлом году сортами томатов.

Первым не оправдавшим ожиданий сортом она называет «Северное чудо». Эксперт рассчитывала на высокую урожайность и ранний урожай, однако на практике томаты росли медленно, давали слабый низкорослый куст и мелкие плоды. Также отмечается низкая всхожесть семян.

Еще одним разочарованием стал сорт «Грильяж», обещавший раннее созревание и мощный куст. На деле же он оказался низкорослым, а плоды — плотными и трудно раскусываемыми, не оправдавшими ожиданий по вкусу.

Наконец, третьим неудачным сортом эксперт называет «Капию розовую» с её низкой урожайностью — на кусте вызрело лишь несколько плодов. Сам куст также оказался слабым и невысоким.

Эти огорчения прошлого сезона ещё раз подчёркивают важность тщательного подбора семян и постоянного обмена опытом между огородниками. Надеемся, эта информация поможет вам в будущем избежать подобных разочарований и позволит собрать богатый урожай.

Автор: Семен Подгорный