Стоматолог раскрыл секрет свежего дыхания: чистите не только зубы

Большинство из нас тщательно следит за чистотой зубов, однако часто упускает из виду такой важный аспект, как уход за языком. Главный специалист Минздрава в области стоматологии, ректор МГМСУ, академик РАН Олег Янушевич в интервью журналистам «Аргументов и Фактов» поделился ценной информацией о значении гигиены языка.

По его словам, язык представляет собой идеальную среду для размножения микроорганизмов. Поэтому, даже регулярно чистя зубы, мы можем столкнуться с весьма скромными результатами в плане свежести дыхания, если пренебрегаем очисткой языка. Регулярная чистка языка необходима не только для приятного запаха изо рта, но и как профилактика кандидоза — грибкового заболевания, развитию которого способствуют стресс, ослабленный иммунитет, прием антибиотиков.

Специалист настоятельно рекомендует проводить гигиенические процедуры языка не реже одного раза в неделю, дабы минимизировать риск возникновения кандидозной инфекции. Он отмечает, что кандиды, вызывающие это недуг, особенно любят селиться на нитевидных сосочках на поверхности языка. Для очистки языка можно использовать ложку или специальный скребок, однако вполне сойдет и обратная сторона зубной щетки.

Итак, не пренебрегайте гигиеной полости рта — уделяйте внимание не только зубам, но и языку. Это простая ежедневная процедура, способная принести ощутимую пользу для здоровья.

Автор: Семен Подгорный