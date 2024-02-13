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Дачники сеют этот сорт укропа сразу после схода снега: прорастает моментально

Дачники сеют этот сорт укропа сразу после схода снега: прорастает моментально

Согласно результатам опроса среди дачников, одним из самых популярных сортов укропа для выращивания на приусадебных участках является «Аллигатор». Этот сорт ценится за свою холодостойкость и быстроту прорастания.

По словам опрошенных, семена укропа «Аллигатор» они высевают сразу же, как только сойдет снег и немного прогреется почва. Благодаря своим свойствам, это растение дает всходы уже через 10 дней после посадки. Таким образом, первый урожай зелени дачники могут собрать уже в марте месяце.

Для оптимального роста укроп «Аллигатор» нуждается в температуре около 18 градусов. Хотя он и переносит легкие заморозки, теплая погода ускоряет его развитие. Семена высевают в бороздки на расстоянии 15 см, оставляя между ними промежутки по 2 см. В дальнейшем растения нуждаются в прополке, рыхлении почвы и обработке от вредителей.

При соблюдении агротехники, одно растение укропа «Аллигатор» способно дать до 3 кг зелени с 1 кв. метра. Этот высокоурожайный сорт по праву считается одним из лучших для выращивания на дачных участках.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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