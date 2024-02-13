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Опытные садоводы покупают только этот раннеспелый сорт: огурцы попрут с бешеной скоростью

Опытные садоводы покупают только этот раннеспелый сорт: огурцы попрут с бешеной скоростью

Этим летом садоводы ждут обильного урожая раннеспелых огурцов. С наступлением теплой погоды они торопятся высадить рассаду в грунт, чтобы уже через полтора месяца насладиться первыми плодами. Среди множества сортов особой популярностью пользуется Директор F1 - его плоды созревают всего через 42 дня после появления всходов.

Этот сорт ценится за скороспелость и высокую урожайность. Небольшие плоды длиной до 12 см идеально подходят для приготовления салатов и заготовок на зиму. Их отличает сочная мякоть без пустот и тонкая кожица. Даже опытные садоводы отмечают, что огурцы сорта Директор F1 растут с невероятной скоростью, обеспечивая стол обилием свежих овощей.

Благодаря раннему сроку созревания этот сорт позволяет избежать распространенных болезней. Его плоды получаются особенно вкусными и сочными. Так что этим летом многие садоводы отдают предпочтение именно огурцу Директор F1, чтобы как можно раньше насладиться отменным урожаем.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы огород
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