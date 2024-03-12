Кофе как у лучших бариста: секретный ингредиент, о котором знают только профессионалы

19:47, 12 мар 2024

Не унывайте, если купленный кофе не оправдал ожиданий! Даже самый простой вариант можно преобразить, придав ему утонченный вкус и чарующий аромат. Как? Секретами делится эксперт «БелНовости» – повар Юлия Архипова.

Забудьте о сахаре и сливках: они не только маскируют вкус, но и обесценивают его. Если же кофе излишне горчит или кислит, щепотка соли нейтрализует эти неприятные нотки.

А вот простой фокус для кофе с посредственными характеристиками: добавьте щепотку пищевой соды! Всыпьте ее в турку во время приготовления или в уже готовый напиток. И вуаля – кофе приобретает благородную горчинку, а его аромат становится насыщенным и манящим.

Автор: Алия Карачурина