Кофе как у лучших бариста: секретный ингредиент, о котором знают только профессионалы
19:47, 12 мар 2024
Не унывайте, если купленный кофе не оправдал ожиданий! Даже самый простой вариант можно преобразить, придав ему утонченный вкус и чарующий аромат. Как? Секретами делится эксперт «БелНовости» – повар Юлия Архипова.
Забудьте о сахаре и сливках: они не только маскируют вкус, но и обесценивают его. Если же кофе излишне горчит или кислит, щепотка соли нейтрализует эти неприятные нотки.
А вот простой фокус для кофе с посредственными характеристиками: добавьте щепотку пищевой соды! Всыпьте ее в турку во время приготовления или в уже готовый напиток. И вуаля – кофе приобретает благородную горчинку, а его аромат становится насыщенным и манящим.
«Не истощайте ресурсы организма»: врач раскрыл секреты правильного употребления кофе без вреда для здоровья. Названо идеальное время для употребления напитка
Автор: Алия Карачурина
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