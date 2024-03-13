Забудьте о деменции: этот напиток спасет ваш мозг

10:15, 13 мар 2024

Борьба с возрастными когнитивными нарушениями и деменцией - одна из главных задач для многих людей, стремящихся сохранить ясность ума на долгие годы. Традиционная медицина предлагает различные препараты, но оказывается, есть простой и доступный способ оказать поддержку мозгу - ежедневно пить чёрный чай без добавок.

Эксперт в области функциональной медицины, врач Михаил Петрик открыто делится своими соображениями о пользе чёрного чая для профилактики деменции. По его словам, среди любителей этого напитка на 30% меньше случаев деменции, инсультов и инфарктов по сравнению с теми, кто чай игнорирует. Причина кроется в оздоравливающем воздействии чая на сосуды, препятствующем образованию опасных отложений.

Благотворное влияние чёрного чая на здоровье не ограничивается заботой о сосудах. Напиток буквально напичкан полезными антиоксидантами, нейтрализующими вредоносные свободные радикалы в организме. Регулярное потребление чая позволяет укрепить иммунные силы, снизить риск развития онкологии и сохранить ясность ума.

А каков механизм действия чёрного чая на работоспособность головного мозга? Эксперты поясняют, что способность напитка улучшать когнитивные функции связана с его общим тонизирующим эффектом. Чай буквально настраивает организм на рабочий лад, повышая концентрацию внимания и поддерживая бодрое расположение духа.

Автор: Алия Карачурина

Фото: freepik.ru