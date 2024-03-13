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Гениальный трюк с носками и тапками для борьбы с шерстью домашних питомцев - никакой возни с пылесосами и шваброй

Гениальный трюк с носками и тапками для борьбы с шерстью домашних питомцев - никакой возни с пылесосами и шваброй

11:06, 13 мар 2024

Если вы владелец домашнего животного, то наверняка знаете о проблеме с постоянно разлетающейся по всему дому шерстью. Как бы тщательно вы ни убирались, всегда находятся уголки, куда забивается этот пушистый кошмар. Но есть невероятно простой и дешевый способ справиться с этой напастью раз и навсегда. Хайлайфхак, который поразит вас своей эффективностью и минимальными затратами.

Эксперты популярного канала «TECHNOTION», чья специализация — тестирование всевозможных лайфхаков на практике, раскрыли секрет идеальной уборки от шерсти. Все, что вам понадобится — пара старых капроновых носков и домашние тапочки.

Первым делом наденьте носок на тапочку, плотно натянув его на подошву. Получилась своеобразная «шерстесборная» насадка? Отлично, вы готовы к бою с пушистым врагом! Теперь просто спокойно прогуляйтесь по комнатам в этой «обновке». Капроновое волокно носка словно магнитом притягивает к себе каждый волосок, оставляя после вашего прохода идеально чистый пол.

В завершение достаточно лишь аккуратно стянуть носок с тапочки, связав его узелком с «уловом» внутри и выбросить в мусор. Никакого дополнительного сора, никакой возни с пылесосами и шваброй. Быстро, просто и гигиенично!

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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik.ru
Теги: советы уборка
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