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Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения

Невероятный бурный рост герани: простой «напиток» из кухни заменит все удобрения

09:16, 25 мар 2024

Весна — волшебное время, когда комнатные растения пробуждаются от зимней спячки и радуют нас новыми побегами и цветами. Однако иногда они нуждаются в дополнительной подпитке, чтобы расцвести во всей красе. Цветоводы-профессионалы раскрывают простой и эффективный способ ускорить бутонизацию герани с помощью доступного натурального ингредиента.

Мы поделимся уникальным секретом для обильного цветения герани с использованием чая каркаде.

Вместо распространенных подкормок из кофейной гущи или черного чая, опытные садоводы советуют использовать настой из яркого красного чая каркаде. Этот напиток богат полезными витаминами и минералами, которые так необходимы герани в весенний период. Регулярное опрыскивание листвы и почвы разбавленным каркаде не только укрепляет растение, но и стимулирует образование множества ароматных бутонов.

Приготовление подкормки проще простого. В литр горячей воды добавьте 2 столовые ложки сухого каркаде и дайте настояться в течение двух часов. Затем остудите настой до комнатной температуры, перелейте в пульверизатор и распылите на герань. Повторяйте процедуру еженедельно для поддержания эффекта буйного цветения. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова подтверждает, что после применения каркаде герань заметно оживляется и начинает активно наращивать новые соцветия.

Чтобы не перегрузить нежное растение, временно откажитесь от других подкормок — концентрированного природного эликсира каркаде будет достаточно. Помимо герани, этот безопасный метод рекомендуется использовать и для капризных орхидей с спатифиллумами.

Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах Герань обожает эту копеечную подкормку: куст будет весь в цветах
Автор: Алия Карачурина
Теги: советы цветы герань
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