Секретный ингредиент для огурцов: агроном раскрыла семейный трюк для пышной рассады

09:31, 25 мар 2024

Выращивание огурцов требует особого внимания и знаний. Многие начинающие садоводы задаются вопросом, как правильно посадить рассаду этой культуры в теплицу и какие добавки использовать в лунке. От этого напрямую зависит здоровье и продуктивность растений. Ведущий канала «Дачная жизнь» Ирина делится проверенным семейным секретом, который поможет получить обильный урожай.

Для начала важно дождаться, когда почва прогреется до температуры не ниже +17°C. Огурцы предпочитают тепло и плохо переносят холод. При посадке рассады в подготовленные лунки следует добавить измельченную крапиву. Это натуральное удобрение обеспечит молодые растения питательными веществами и согреет корневую систему.

Чтобы отрегулировать кислотность грунта, в лунку вносят мел или доломитовую муку. Не помешает и древесная зола, предварительно смешанная с компостом или дерновой землей. Это придаст культуре дополнительные минералы. На дно ямки кладут шпагат или веревку — они станут опорой для подвязки огурцов в дальнейшем.

После внесения всех компонентов, лунку обильно поливают теплой водой и высаживают рассаду. Для создания надежной опоры рядом устанавливают колышки и натягивают веревки. Такой подход позволит огуречным плетям свободно расти вверх.

Автор: Алия Карачурина