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«Бешеная плодовитость»: агроном Виктория Карелина назвала 3 лучших сорта сладкого перца

«Бешеная плодовитость»: агроном Виктория Карелина назвала 3 лучших сорта сладкого перца

12:08, 25 мар 2024

Если вы мечтаете собрать богатый урожай сочных и сладких перцев на своем приусадебном участке, обратите внимание на эти высокопродуктивные сорта. Опытные агрономы делятся рекомендациями, какие культуры стоит посадить, чтобы ваши грядки буквально ломились от крупных, ярких плодов.

Сорт «Богатырь» идеален для выращивания в открытом грунте. Эти мощные растения не нуждаются в подвязке и одаривают садоводов крупными, насыщенными по цвету и вкусу плодами. Неприхотливый «Богатырь» станет надежным помощником для тех, кто не хочет утруждать себя дополнительными агротехническими мерами.

Любителям поистине гигантских перцев рубинового оттенка следует обратить внимание на сорт «Болгарин». Эта культура прекрасно подходит как для теплиц, так и для открытого грунта. Плоды овоща отличаются плотной мякотью и роскошным, глубоким цветом, а их размеры поражают воображение.

Однако настоящей жемчужиной в коллекции сладкого перца станет высокорослый красавец «Боярин». Данный сорт, хоть и предпочитает тепличные условия, щедро одаривает садоводов килограммами сладких, сочных плодов.

По словам экспертов, все три описанных сорта являются ранними и при правильном уходе готовы порадовать урожаем уже через 90-95 дней после высадки рассады. Так что у вас еще есть время определиться с выбором и посадить эти перспективные культуры в наступающем сезоне.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы огород перцы
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