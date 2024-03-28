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Вкопайте ведро с кирпичом: простой способ оживить даже старую яблоню

Вкопайте ведро с кирпичом: простой способ оживить даже старую яблоню

10:30, 28 мар 2024

Наличие плодовых деревьев на приусадебном участке - истинное благо для любого садовода. Однако с течением времени яблони могут утратить былую урожайность. Однако существует эффективный метод, способный вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, «уставшие» деревья и обеспечить их питательными веществами для пышного цветения и завязывания плодов.

Причина снижения урожайности яблонь кроется в нехватке питательных веществ в почве. Подобно людям, деревья нуждаются в сбалансированном питании для поддержания здоровья и активного роста. Регулярные подкормки минеральными удобрениями помогут восполнить дефицит и стимулировать плодоношение. Начинать эти процедуры рекомендуется ранней весной, в самом начале вегетационного периода, и продолжать их вплоть до окончания сезона, меняя состав удобрений в соответствии с потребностями растения на разных этапах развития.

Предлагаемый дзен-каналом «Моя дача» способ позволит обеспечить корневую систему деревьев необходимыми питательными элементами простым и экономичным способом. Для этого вокруг кроны яблони следует вкопать несколько пластиковых ведер без дна. Емкости нужно наполнить битым кирпичом или камнями, а сверху накрыть любым материалом, предотвращающим засыпание землей. Таким образом, создается своеобразная "кормушка", через которую питательные растворы смогут беспрепятственно просачиваться к корням дерева.

Преимущества данного метода очевидны. Во-первых, он экономит усилия садовода, позволяя избежать рутинного полива и внесения удобрений под каждое дерево. Во-вторых, питательные вещества поступают непосредственно к корням, не расходуясь впустую. В-третьих, влага и питательные растворы не испаряются на солнце, а постепенно впитываются в почву. Помимо внесения подкормок, эти ведра-резервуары можно использовать и для обычного полива яблонь в засушливые периоды.

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Автор: Алия Карачурина
Теги: советы сад яблоня
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