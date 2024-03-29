Яблони без тли и муравьев: секретный цветок от мастера-садовода

10:49, 29 мар 2024

В садоводстве часто возникают проблемы, которые требуют нетривиальных решений. Одна из распространенных напастей - муравьи, разводящие тлю вблизи плодовых деревьев. Опытные садоводы знают эффективный способ избавиться от этих неприятных гостей.

, имеющая 30-летний опыт в садоводстве, травничестве и пчеловодстве, а также будучи журналистом, рекомендует высаживать вокруг яблонь и груш пеннироял - колючее растение с мускусно-мятным ароматом. На протяжении веков этот цветок использовался для отпугивания вредных насекомых, включая муравьев, комаров и мух.

Пеннироял неприхотлив в выращивании - он хорошо развивается как на солнечных участках, так и в тени, предпочитая влажную почву. Взрослое растение достигает 15-30 см в высоту. Чтобы вырастить пеннироял из семян, за 6 недель до ожидаемого окончания заморозков семена высеивают в помещении. Через 3 недели появляются первые всходы. После того, как минует угроза заморозков, молодые растения высаживают в открытый грунт на расстоянии 50 см друг от друга.

Таким образом, украсив свой фруктовый сад живописными зарослями пеннирояля, вы не только придадите ему изысканный вид, но и обезопасите урожай от посягательств надоедливых вредителей. Этот проверенный веками природный репеллент - must have для любого садовода.

Автор: Алия Карачурина