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Опытный садовод рассказал о цветке для клумбы: медовый аромат и разрастается в яркое облако

Опытный садовод рассказал о цветке для клумбы: медовый аромат и разрастается в яркое облако

Среди множества прекрасных цветов, радующих глаз и наполняющих воздух ароматом, особое место занимает Алиссум. Этот неприхотливый цветок способен превратить любой садовый участок в райский уголок.

За считанные недели из маленьких саженцев вырастают пышные кусты, напоминающие цветущие облака. Любители обильного цветения могут высаживать уже зацветшую рассаду в мае месяце. Ее можно приобрести в магазине или вырастить самостоятельно из семян, посеянных в конце марта на подоконнике.

Для успешного произрастания Алиссум нуждается в рыхлой, хорошо удобренной почве. Семена рассыпают немногочисленно, слегка вдавливая в землю и обильно поливая. Всходы появляются через 5-7 дней. Затем растения пикируют и высаживают в отдельные горшки.

После окончания заморозков саженцы можно высаживать в открытый грунт, соблюдая расстояние между ними около 15-20 см. Первое цветение наступает уже через полтора месяца.

Часто Алиссум сажают под самыми окнами дома, чтобы наслаждаться его неповторимым медовым ароматом не только в саду, но и дома. Этот цветок станет настоящим украшением любого сада, подарив радость своей красотой и ароматом.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: советы цветы
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