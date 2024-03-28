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«Живая еда»: 5 причин добавить гречку в свой рацион — откровения от Сергея Малозёмова

«Живая еда»: 5 причин добавить гречку в свой рацион — откровения от Сергея Малозёмова

10:38, 28 мар 2024

В погоне за модными суперфудами многие упускают из виду истинные сокровища отечественной кулинарии. Излюбленная во многих семьях гречневая крупа на поверку оказывается настоящим кладезем полезных веществ. Опередив нашумевшую киноа, этот доступный продукт заслуживает почетного места в рационе любого человека.

Начнем с того, что гречка, в отличие от злаковых культур, абсолютно не содержит глютена. При этом большинству людей этот белок не противопоказан, но для тех, кто страдает целиакией или непереносимостью глютена, гречневая крупа станет идеальной альтернативой.

Но главное богатство гречки — ее питательный состав. Врач и телеведущий Сергей Малоземов выделяет несколько ключевых преимуществ этого продукта. Во-первых, гречка буквально напичкана важнейшими микроэлементами: йодом, железом, витаминами группы B. Кроме того, она является источником рутина и клетчатки — веществ, обеспечивающих здоровое функционирование всех систем организма, от пищеварительной до нервной.

Во-вторых, гречневая крупа отличается высоким содержанием растительного белка и медленных углеводов. Благодаря этому она продлевает чувство сытости, не провоцируя скачков уровня сахара в крови. Поэтому гречку можно смело включать в рацион тем, кто следит за фигурой.

Наконец, блюда из гречки универсальны и разнообразны. Ее можно подавать в качестве гарнира, добавлять в супы и салаты, а также использовать для запеканок. Открывайте для себя новые вкусы и будьте здоровы!

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: гречка здоровье
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