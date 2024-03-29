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Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду

Простое средство от клещей: сбегут за километр, стоит только распылить на одежду

10:58, 29 мар 2024

С наступлением весны и пробуждением природы любители походов и пикников сталкиваются с нежданной угрозой - активизацией клещей. Эти мелкие паразиты, переносчики опасных заболеваний, способны омрачить даже самый радостный выход на лоно природы. Однако, как выяснилось, существует простой и доступный способ обезопасить себя от их нападок с помощью одного из самых популярных ароматов. Им поделились эксперты канала Мастер Ок.

Внимательные путешественники, вооруженные народной мудростью, знают старинный секрет защиты от клещей. Оказывается, эти насекомые на дух не переносят ванильный аромат. Именно поэтому использование ванили в качестве натурального репеллента может стать эффективным решением проблемы во время прогулок по лесу, парку или загородных поездок.

Важно помнить, что обычная ванильная пудра в данном случае не подойдет. Для приготовления репеллента необходимо использовать либо эфирное масло ванили, либо самостоятельно приготовить ванильный отвар. Эксперты рекомендуют добавить всего 2-3 капли эфирного масла в литр воды, а затем распылить полученный раствор на одежду и открытые участки кожи.

Альтернативным вариантом станет ванильный отвар, который можно легко приготовить в домашних условиях. Для этого необходимо положить 3 стручка ванили в литр воды, довести до кипения и дать остыть. Полученный отвар следует разлить в пульверизатор и опрыскивать им одежду и кожу перед выходом на природу. Этот безопасный и натуральный репеллент поможет отпугнуть надоедливых клещей и насладиться единением с природой без опасений.

Забудьте о репеллентах: это средство отпугнет клещей на раз-два Забудьте о репеллентах: это средство отпугнет клещей на раз-два
Автор: Вадим Рудаков
Теги: советы клещи
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