Как выбрать арбуз и где лучше покупать: советы Роспотребнадзора

| 03 авг 2020 | 14:11

Как проверить, что торговая точка работает по закону, и убедиться, что арбуз не испорчен? Рассказываем все, что нужно знать о покупке вкусного и полезного арбуза.



Как отличить хороший арбуз от нитратного?

Арбуз должен быть адекватного веса, не слишком крупный, не слишком маленький.







Если разрезанный арбуз имеет кисловатый запах — ни в коем случае нельзя его есть, это может грозить пищевым отравлением. У плохого арбуза цвет мякоти может быть интенсивно ярким, с небольшим даже фиолетовым оттенком, а волокна, которые идут от сердцевины к корочке, не белые, а с оттенками желтого.



Кроме того, у нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального арбуза она должна искриться крупинками.



Где не стоит покупать арбузы и дыни?

Реализация бахчевых запрещена вдоль автодорог или из необорудованных торговых мест, например, с автомашин или с рук. Нужно помнить, что в таких местах у продавцов нет условий для соблюдения личной гигиены, а арбузы и дыни не проходят необходимой санитарной экспертизы, могут впитывать в себя тяжелые металлы и так далее.









В каком бы регионе России ни находилось место торговли, оно должно быть обязательно огорожено и иметь навес. Арбузы и дыни должны находиться на специальных стеллажах, а не валяться на земле. Обязательно должны быть в наличии весы. Все официальные развалы с дынями и арбузами должны быть оборудованы стендами, на которых указаны режим работы и цены на товар.Продавец должен быть одет в специальную форму, он обязан иметь при себе медицинскую книжку, а также документы, подтверждающие качество продукции, - это может быть сертификат или декларация о соответствии.

Арбузы и дыни не должны продаваться частями, поскольку при разрезании и последующем хранении в мякоть могут быть занесены болезнетворные микроорганизмы. Тем более бахчевые не должны продаваться с надрезами.





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