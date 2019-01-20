Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе

Знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет городу Уфе. Видеозаписью поделился в своем инстаграме уроженец столицы Башкирии.

«Привет России, Уфе от Жан-Клод Ван Дамма. Спасибо всем большое!», — говорит на кадрах мировая звезда.

Судя по странице интернет-пользователя, на сегодняшний день молодой человек проживает в Калифорнии. Видео было сделано в одном из местных фитнес-центров, где он повстречался со знаменитостью.В соцсетях ролик набирает большое количество просмотров.