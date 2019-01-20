Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе

Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе

Добавлено: 20.01.19
Просмотров: 0
Рубрика: Общество / Это интересно
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе

Знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет городу Уфе. Видеозаписью поделился в своем инстаграме уроженец столицы Башкирии.

История микрорайона Сипайлово в Уфе

Читайте также:

История микрорайона Сипайлово в Уфе
Судя по странице интернет-пользователя, на сегодняшний день молодой человек проживает в Калифорнии. Видео было сделано в одном из местных фитнес-центров, где он повстречался со знаменитостью.
«Привет России, Уфе от Жан-Клод Ван Дамма. Спасибо всем большое!», — говорит на кадрах мировая звезда.
В соцсетях ролик набирает большое количество просмотров. 

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео
Это интересно
Странный светящийся объект рядом с уфимским телецентром засняли на видео
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Происшествия
В Стерлитамаке неизвестные посадили вертолет в жилой зоне
Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста
Это интересно
Жерар Депардье отказался от российского гражданства, узнав о повышении пенсионного возраста
Актер Сергей Селин признался, что является поклонником башкирского меда
Общество
Актер Сергей Селин признался, что является поклонником башкирского меда
Солдат-срочник из Башкирии неудачно пошутил о войне с Украиной (18+)
Общество
Солдат-срочник из Башкирии неудачно пошутил о войне с Украиной (18+)
Актер Алексей Панин попал в аварию с тремя авто в Москве
Происшествия
Актер Алексей Панин попал в аварию с тремя авто в Москве
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва
Это интересно
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва
Для боксерского поединка в Москве Микки Рурк похудел на 15 кг (фото, видео)
Общество / Это интересно
Для боксерского поединка в Москве Микки Рурк похудел на 15 кг (фото, видео)
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: