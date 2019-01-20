Актер Жан-Клод Ван Дамм в видеоролике передал привет Уфе
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Знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм передал привет городу Уфе. Видеозаписью поделился в своем инстаграме уроженец столицы Башкирии.
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«Привет России, Уфе от Жан-Клод Ван Дамма. Спасибо всем большое!», — говорит на кадрах мировая звезда.В соцсетях ролик набирает большое количество просмотров.
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