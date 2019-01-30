А вы знаете, как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp

Специалисты нашли способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp. Особенности приложения позволяют восстановить переписку. Механизм работает функции резервного копирования сообщения, которая встроена в приложение.



Как отмечают разработчики мессенджера, способ работает только в том случае, если копия не обновлялась, а телефон не перезагружался. Применить эту хитрость могут пользователи практически всех устройств. Автоматическое обновление резервных копий происходит ночью раз в сутки.



Ранее сообщалось о том, что в WhatsApp Web для видеозаписей появился режим «картинка в картинке». «Картинка в картинке» будет доступна для видео из YouTube, Instagram, Facebook, и Streamablе.