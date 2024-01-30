Вот и все: WhatsApp ограничит доступ для пользователей

Популярный мессенджер WhatsApp, насчитывающий более 2 миллиардов пользователей по всему миру, объявил о введении новых ограничений на использование приложения, которые затронут значительную часть российской аудитории.

Согласно опубликованному заявлению компании, с 31 января 2024 года доступ к WhatsApp будет частично или полностью заблокирован на устройствах с устаревшими версиями операционных систем. Это решение обосновывается необходимостью повышения безопасности и улучшения качества сервиса для пользователей.

В частности, владельцы смартфонов и планшетов на базе Android столкнутся с жесткими ограничениями. Для доступа к приложению потребуется операционная система не ниже версии 5.0 Lollipop, выпущенной еще в 2014 году. Устройства со старыми версиями Android будут полностью заблокированы.

Пользователи iOS также окажутся под ударом: поддерживаться будут только iPhone и iPad на версиях iOS 12 и выше. Это iOS-устройства не старше 5 лет. Более ранние версии операционки Apple также потеряют доступ к WhatsApp.

Ограничения коснутся и владельцев смартфонов на альтернативных OS, таких как KaiOS. Поддержка этих операционных систем будет прекращена полностью.

Нововведения затронут не только мобильных пользователей. Доступ к WhatsApp через компьютеры и ноутбуки также будет ограничен. К примеру, веб-версия и desktop-приложение будут работать только на компьютерах с Windows 10.1 и новее. Владельцы Mac смогут использовать WhatsApp только при наличии macOS 11 Big Sur или более поздних версий.

По заявлению разработчиков, такие жесткие требования связаны с необходимостью использования новых API и технологий для повышения скорости, стабильности и безопасности приложения. Устаревшие ОС просто не смогут обеспечить должный уровень качества сервиса.

В ближайшее время все затронутые ограничениями пользователи получат уведомление в приложении с призывом обновить программное обеспечение. Однако в случае игнорирования предупреждения доступ к аккаунту будет заблокирован уже 31 января.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный