История Воскресенского кафедрального собора в Уфе

Он был похож на Капитолий, величественный и красивый собор, он играл важную роль в духовной жизни города – Воскресенский кафедральный собор был разрушен в 1932 году. Сейчас на его фундаменте стоит Башкирский драматический театр имени Мажита Гафури, по соседству – стадион «Динамо».



Старая Уфа была прекрасна, город стоял в зелени, в нем было много архитектурных и духовных достопримечательной. В начале XX века самыми главными храмами в Уфе являлись Смоленский собор, взорванный для строительства Монумента Дружбы и Воскресенский собор. Строительство Воскресенского собора начали в 1833 году, средства выделила городская казна. На тот момент единственный кафедральный собор в Уфе – Смоленский – уже не вмещал потоки людей, город рос, и набережная Белой перестала быть центром, поэтому потребовалось строить еще один собор.

В 1841 году прекрасный Воскресенский кафедральный собор был закончен и освящен. Он спроектирован в духе классицизма, основание выполнено в форме креста. Вот только несколько моментов из описания внешнего и внутреннего убранства, которое сейчас можно увидеть только на черно-белых открытках и фотографиях: купол собора был покрыт медью, кресты позолочены, около главного и бокового входов стояли колонны в дорическом стиле, шатер и купол храма венчали 13 колоколов, самый большой из которых весил более 8000 килограмм. Собор вмещал более 3 000 человек. Одной из самых ценных икон была икона Казанской Божьей матери, в ее оформлении были использованы: жемчуг, алмазы, яхонты, бриллианты, яхонты. Имелась и небольшая, но весьма ценная библиотека древних церковных книг. В середине XIX века московские мастера изготовили для собора иконостасы «под старину».

14 мая 1931 года выходит постановление о закрытии Воскресенского кафедрального собора, спустя год его разбирают по кирпичику, на разрушение святыни были направлены заключенные тюрем. 30 лет место собора стояло пустым и печально напоминало собой судьбу очень многих православных храмов России. В самом конце 50-х годов XX века на фундаменте храма построили Башкирский драматический театр — это здание сгорело в 90-х годах. В данный момент фундамент храма несет на себе отреставрированное помещение театра.



Автор Таня Лунгу

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