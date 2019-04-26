В Башкирии каждый случай закрытия школ в деревнях будут рассматривать индивидуально

Филиализация школ в сельской местности приводит к одному результату — закрытию школ и уходу образования из деревни, считают специалисты. За последние девять лет в Башкортостане сократилось 356 образовательных учреждений на селе, при том, что контингент обучающихся вырос почти на 48 тысяч человек, доложил на «Образовательном часе» и.о. министра республики Айбулат Хажин, сообщает сайт Newsbash.ru.



﻿«Закрытие одной школы не проходит безболезненно для села. По сути, деревенская школа — это центр и обучения, и воспитания детей, и место, где создаются рабочие места. Вопрос закрытия, филиализации школ — острейший вопрос, который стоит сегодня в системе образования. Считаю выходом из ситуации перевод нынешних филиалов в тех муниципалитетах, где есть демографический прирост, пока в малокомплектные, а в последующем сделать их обычными сельскими школами», — сказал руководитель образовательного ведомства. Нормативы малокомплектных школ определены Правительством РБ. Начальная школа – это 10 и менее учащихся, основная девятилетняя школа – до 40 человек, основная 11-летняя – 75 и менее школьников. Айбулат Хажин обратился к врио главы республики с просьбой рассмотреть возможность увеличения порога малокомплектных школ на плюс 20:

﻿«В таком случае, дополнительно к нашим 184 школам, будет включено 159 сельских школ, из них 39 начальные, 103 — основные, 201 — средние. В общей сложности, в этот перечень школ войдут 10 235 учащихся. Понимаем, что это дополнительная нагрузка на бюджет — цена вопроса составляет 186 млн рублей. К примеру, чтобы перевести в малокомплектные начальные школы потребуется 3 млн 320 тысяч рублей, основные — 51,5 млн рублей, средние –131 млн рублей».﻿«Я согласен с тем, что школа в деревнях нужна, более того, мы ее рассматриваем шире, как элемент сохранения деревни. Не готов дать вам решение по поводу увеличения порога, больших финансовых средств мы не можем на это направление выделить, — ответил на это Радий Хабиров. — Поэтому принимаем решение: рассматривать индивидуально каждый случай закрытия школы и заверяем, что сокращение будет происходить только после совместного обсуждения и коллегиального решения. Не согласен, что филиализация — такое ужасное явление, она ведь убирает излишние административные функции. К тому же, все мы хотим, чтобы наши дети получали качественное образование. Ведь все эти учащиеся (из реорганизованных школ — прим. авт.) начали ходить в другие школы, где лучше решается качество образования. Это как с больницами: как может быть хорошо в сельской больнице, если в районной и врачей больше, и оборудование лучше, и опыт врачей выше».

Из оптимизированных школ 245 стали филиалами, 141 учреждение сейчас относится к малокомплектным школам. Только в этом году реорганизовано и превращены в филиалы три школы – в Гафурийском, Шаранском и Кармаскалинском районах. Также в этом году на селе закрылось 14 филиалов при сокращении количества обучающихся — в Альшеевском, Аскинском, Краснокамском, Стерлибашевском, Белорецком и Благовещенском районах.