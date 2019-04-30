В Башкирии Аксеновский агропромышленный колледж выиграл грант 43 млн рублей

Аксеновский агропромышленный колледж празднует приятную новость. Сегодня, 30 апреля, стало известно, что образовательное учреждение стало лауреатом гранта Министерства просвещения РФ. Главный приз конкурса, правда, не может не радовать – колледжу выдали 43 миллиона рублей. На эти средства планируется оснастить несколько мастерских и лаборатории. Также деньги направят на подготовку специалистов по современным международным стандартам, сообщает сайт Newsbash.ru.

— Средства гранта будут использованы для организации мастерских, позволяющих проводить демонстрационные экзамены и чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills. Планируется оснащение лабораторий учебно-лабораторным, учебно-производственным и программно-методическим оборудованием и комплексами, — отметили в колледже.

В конкурсе участвовало 74 учебных учреждения, среди них колледж из Башкирии признали одним из лучших. Отбор проходил в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы». Он направлен на помощь обеспечения их материально-технической базы современным требованиям.