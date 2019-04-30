В Башкирии Аксеновский агропромышленный колледж выиграл грант 43 млн рублей
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Аксеновский агропромышленный колледж празднует приятную новость. Сегодня, 30 апреля, стало известно, что образовательное учреждение стало лауреатом гранта Министерства просвещения РФ. Главный приз конкурса, правда, не может не радовать – колледжу выдали 43 миллиона рублей. На эти средства планируется оснастить несколько мастерских и лаборатории. Также деньги направят на подготовку специалистов по современным международным стандартам, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Средства гранта будут использованы для организации мастерских, позволяющих проводить демонстрационные экзамены и чемпионаты «Молодые профессионалы» WorldSkills. Планируется оснащение лабораторий учебно-лабораторным, учебно-производственным и программно-методическим оборудованием и комплексами, — отметили в колледже.
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