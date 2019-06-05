В Бирске заканчивают благоустраивать территорию ТОК-центра «Умникум»

В Бирске подходят к завершению работы по благоустройству территории ТОК-центра «Умникум». Технологичный комплекс, недавно открывший свои двери, уже скоро порадует жителей города новыми спортивной и игровой площадкой, рассчитанными на все возрастные группы, сообщает сайт Newsbash.ru.





Щедро полив водой разрыхленную почву, можно разместить саженец в лунке. Ученики местных школ впервые сажают туи. Действуют аккуратно, чтобы хвойные деревья быстро прижились. Озеленение территории – лишь один из этапов благоустройства.

«Методом гидропосева произведен посев газонной травы. Также на территории прилегающей, находящейся за этим центром. Со слов подрядчика, заказано игровое, спортивное детское оборудование, ожидаем его поступления, чтобы подрядчик приступил к монтажу».

Благоустройство территории образовательного центра «Умникум» началось еще в прошлом году, по инициативе местных жителей. Уложили брусчатку, установили урны. Игровая площадку застелили резиновым покрытием. Активная работа ведется и сейчас. На реконструкцию выделено порядка 11 млн рублей.Сейчас идет ограждение территории забором. Уже в ближайшее время здесь появятся новые лавочки, фонари и парковочные места.Жители города путем голосования выбирают площадки для благоустройства. Далее разрабатывается дизайн проекта и начинается его воплощение в жизнь.

Николай Ельников, советник министра ЖКХ Республики Башкортостан:



«В данном времени 142 объекта у нас зафиксированы, по которым мы отчитываемся в Минстрое Российской Федерации. И по 19 объектам уже вышли на территорию и реализуют». В Уфе продолжается обновление парка Кашкадан и сквера «Волна».

В Абзелиловском районе 4 объекта на стадии утверждения, а на 2-х других уже ведутся работы. На 2019 год на благоустройство населенных пунктов Башкортостана из федерального бюджета выделена сумма в размере 1,4 млрд рублей. 25 млн на эти цели направит республика.Автор: Мария Люмарес