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В Бирске заканчивают благоустраивать территорию ТОК-центра «Умникум»

Добавлено: 05.06.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бирский район
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В Бирске заканчивают благоустраивать территорию ТОК-центра «Умникум»

В Бирске подходят к завершению работы по благоустройству территории ТОК-центра «Умникум». Технологичный комплекс, недавно открывший свои двери, уже скоро порадует жителей города новыми спортивной и игровой площадкой, рассчитанными на все возрастные группы, сообщает сайт Newsbash.ru.

Щедро полив водой разрыхленную почву, можно разместить саженец в лунке. Ученики местных школ впервые сажают туи. Действуют аккуратно, чтобы хвойные деревья быстро прижились. Озеленение территории – лишь один из этапов благоустройства. 

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Николай Баранов, заместитель главы администрации г.Бирска:
«Методом гидропосева произведен посев газонной травы. Также на территории прилегающей, находящейся за этим центром. Со слов подрядчика, заказано игровое, спортивное детское оборудование, ожидаем его поступления, чтобы подрядчик приступил к монтажу».
Благоустройство территории образовательного центра «Умникум» началось еще в прошлом году, по инициативе местных жителей. Уложили брусчатку, установили урны. Игровая площадку застелили резиновым покрытием. Активная работа ведется и сейчас. На реконструкцию выделено порядка 11 млн рублей.

Сейчас идет ограждение территории забором. Уже в ближайшее время здесь появятся новые лавочки, фонари и парковочные места.

Жители города путем голосования выбирают площадки для благоустройства. Далее разрабатывается дизайн проекта и начинается его воплощение в жизнь.

Николай Ельников, советник министра ЖКХ Республики Башкортостан:

«В данном времени 142 объекта у нас зафиксированы, по которым мы отчитываемся в Минстрое Российской Федерации. И по 19 объектам уже вышли на территорию и реализуют». В Уфе продолжается обновление парка Кашкадан и сквера «Волна».
В Абзелиловском районе 4 объекта на стадии утверждения, а на 2-х других уже ведутся работы. На 2019 год на благоустройство населенных пунктов Башкортостана из федерального бюджета выделена сумма в размере 1,4 млрд рублей. 25 млн на эти цели направит республика.
Автор: Мария Люмарес

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