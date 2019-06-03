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В Бирске в детском лагере "Чайка" погиб подросток

Добавлено: 03.06.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Бирский район
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В Бирске в детском лагере "Чайка" погиб подросток

Сегодня на территории детской базы отдыха "Чайка" в Бирске из -за несчастного случая погиб подросток, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По предварительным данным, на него упал флагшток. По информации источника, молодой человек устроился на работу по трудовому договору и вместе со взрослыми готовил лагерь к заезду первой смены, который запланирован на 9 июня. 

Сейчас на месте работают следователи, они опрашивают всех сотрудников "Чайки". 

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