В Бирске в детском лагере "Чайка" погиб подросток
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Сегодня на территории детской базы отдыха "Чайка" в Бирске из -за несчастного случая погиб подросток, сообщает сайт Newsbash.ru.
Сейчас на месте работают следователи, они опрашивают всех сотрудников "Чайки".
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