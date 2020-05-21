В Бирском районе руководство детского лагеря, где погиб подросток, пойдет под суд

Бирский район , 21 май 2020, 15:27

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников утвердил обвинительное заключение в отношении 47-летнего директора детской базы отдыха «Чайка» в Бирском районе и его 40-летнего заместителя.







Руководство обвиняют в нарушении требований охраны труда и халатности, в результате которых в лагере погиб 15-летний подросток.



В апреле 2019 года директор базы отдыха привлек 23 школьников и учащихся колледжа к уборке территории и подготовке к заезду отдыхающих. При этом трудовые отношения с ними не оформили, более того, даже не провели инструктаж по технике безопасности. В июне трое восьмиклассников без контроля взрослых обустраивали волейбольную площадку. Один из школьников вытащил удерживающий флагшток стержень, изготовленная кустарным способом металлическая мачта упала на другого подростка. От полученных травм мальчик скончался на месте.

«Расследование случая гибели несовершеннолетнего показало, что заместитель директора не обеспечил безопасность сооружения. Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело будет направлено в Бирский межрайонный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.



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Фото: интернет

Кроме того, по искам прокуратуры в пользу школьников взыскана зарплата на общую сумму более 260 тысяч рублей.