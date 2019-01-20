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Фестиваль «Крещенские морозы» обзаведется собственной статуэткой

Добавлено: 20.01.19
Просмотров: 9
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бирский район
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Фестиваль «Крещенские морозы» обзаведется собственной статуэткой

Грандиозный культурный праздник, имеющий множество поклонников, символику, необозримую географию конкурсантов, получивший солидный статус межрегионального, должен иметь свою узнаваемую статуэтку, как, например, Оскар, ТЭФИ. 

Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль \

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Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль \"Крещенские морозы\" в 2019 году
В этом году победители и призеры XXV межрегионального фестиваля-конкурса эстрадной музыки и танца «Крещенские морозы-2019» увезут домой уникальный «музыкальный граммофон», созданный бирянами.

Творческая мастерская «Арт-пиксель» ТОК-центра «Умникум» готовит макет кубка для юбилейных «Морозов».  Автор и разработчик статуэтки - руководитель студии программирования, аспирант Физико-технического института Башкирского государственного университета  Олег Александрович Шепелькевич.

Кубки предполагается сделать из акрила на лазерном гравере. А каким будет его окончательный вариант, мы увидим на торжественной церемонии вручения лучшим участникам гала-концерта.

Происшествия: в Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире 
Источник: администрация г. Бирска

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