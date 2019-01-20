Фестиваль «Крещенские морозы» обзаведется собственной статуэткой
Комментарии (0)
Грандиозный культурный праздник, имеющий множество поклонников, символику, необозримую географию конкурсантов, получивший солидный статус межрегионального, должен иметь свою узнаваемую статуэтку, как, например, Оскар, ТЭФИ.
Творческая мастерская «Арт-пиксель» ТОК-центра «Умникум» готовит макет кубка для юбилейных «Морозов». Автор и разработчик статуэтки - руководитель студии программирования, аспирант Физико-технического института Башкирского государственного университета Олег Александрович Шепелькевич.
Кубки предполагается сделать из акрила на лазерном гравере. А каким будет его окончательный вариант, мы увидим на торжественной церемонии вручения лучшим участникам гала-концерта.
Происшествия: в Бирске спасатели обнаружили женщину лежащую без сознания в собственной квартире
Источник: администрация г. Бирска
Читайте также
Культура
Узнайте, когда в Бирске пройдет фестиваль "Крещенские морозы" в 2019 году
Культура
В Бирском районе прошел II открытый фестиваль бардовской песни «Серебряные струны»
Образование
В Бирске прошел второй этап III Всероссийского студенческого фестиваля «Река времени»
Общество
В Бурзянском районе пройдет фестиваль меда «Бурзян»
Это интересно
В Башкирии ученые разработали рецепт полезной сладости
Общество
В Уфе состоялся Гала-концерт конкурса детского музыкального творчества «Звездочки столицы – 2018»
Общество
В Уфе на фестивале «Сердце Евразии» выступит группа «Пицца»
Общество / Культура
В Башкирии стали известны имена победителей конкурса «Крещенские морозы-2018»