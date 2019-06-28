В Башкирии молодые учителя из сельской местности могут подать заявку на получение гранта

В Башкирии объявили конкурс на присуждение грантов в 2019 году в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан «О грантах молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.





Как рассказали в пресс-службе министерства образования РБ, в конкурсе на соискание грантов могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Башкортостана, работающие не менее двух лет в общеобразовательных организациях, расположенных в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10 тысяч человек и имеющие учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки.

представление;

согласие на обработку персональных данных;

анкету;

копию паспорта;

копию диплома об образовании, заверенную руководителем общеобразовательной организации;

копию трудовой книжки, заверенную руководителем общеобразовательной организации;

справку общеобразовательной организации об объеме учебной (педагогической) нагрузки на текущий учебный год;

документ, подтверждающий номер счета, открытого в кредитном учреждении, а также его наименование, адрес и реквизиты;

образовательный проект, предусматривающий его профессиональный рост, развитие общеобразовательной организации и высокие достижения обучающихся;

заверенную руководителем заявителя справку, содержащую информацию о профессиональных достижениях на бумажном и (или) электронном носителе (с приложением подтверждающих документов);

обязательство отработать в соответствующей общеобразовательной организации не менее 10 лет с момента получения гранта;

обязательство возвратить в бюджет Республики Башкортостан в случае расторжения трудового договора денежную выплату в размере, пропорциональном неотработанным месяцам десятилетнего срока, начиная с первого числа месяца получения гранта, в трехмесячный срок с момента расторжения трудового договора;

справку органа местного самоуправления Республики Башкортостан о расположении общеобразовательной организации, работником которой является соискатель гранта, в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10000 человек.

Выдвижение соискателей грантов осуществляют общеобразовательные организации и органы управления образованием муниципальных районов Республики Башкортостан. Заявители представляют в Министерство образования Республики Башкортостан на соискателя гранта

Представленные на конкурс документы и материалы не возвращаются. Прием конкурсных документов будет осуществляться по адресу: г. Уфа, ул. Театральная 5/2, каб. 309 с 1 июля по 01 августа 2019 года.