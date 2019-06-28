Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии молодые учителя из сельской местности могут подать заявку на получение гранта

В Башкирии молодые учителя из сельской местности могут подать заявку на получение гранта

Добавлено: 28.06.19
Просмотров: 71
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
В Башкирии молодые учителя из сельской местности могут подать заявку на получение гранта

В Башкирии объявили конкурс на присуждение грантов в 2019 году в соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан «О грантах молодым учителям, работающим в сельской местности Республики Башкортостан», сообщает сайт Newsbash.ru.

Как рассказали в пресс-службе министерства образования РБ, в конкурсе на соискание грантов могут принимать участие учителя в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на территории Башкортостана, работающие не менее двух лет в общеобразовательных организациях, расположенных в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10 тысяч человек и имеющие учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки.

В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей

Читайте также:

В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей
Выдвижение соискателей грантов осуществляют общеобразовательные организации и органы управления образованием муниципальных районов Республики Башкортостан. Заявители представляют в Министерство образования Республики Башкортостан на соискателя гранта следующие документы и материалы:
  • представление;
  • согласие на обработку персональных данных;
  • анкету;
  • копию паспорта;
  • копию диплома об образовании, заверенную руководителем общеобразовательной организации;
  • копию трудовой книжки, заверенную руководителем общеобразовательной организации;
  • справку общеобразовательной организации об объеме учебной (педагогической) нагрузки на текущий учебный год;
  • документ, подтверждающий номер счета, открытого в кредитном учреждении, а также его наименование, адрес и реквизиты;
  • образовательный проект, предусматривающий его профессиональный рост, развитие общеобразовательной организации и высокие достижения обучающихся;
  • заверенную руководителем заявителя справку, содержащую информацию о профессиональных достижениях на бумажном и (или) электронном носителе (с приложением подтверждающих документов);
  • обязательство отработать в соответствующей общеобразовательной организации не менее 10 лет с момента получения гранта;
  • обязательство возвратить в бюджет Республики Башкортостан в случае расторжения трудового договора денежную выплату в размере, пропорциональном неотработанным месяцам десятилетнего срока, начиная с первого числа месяца получения гранта, в трехмесячный срок с момента расторжения трудового договора;
  • справку органа местного самоуправления Республики Башкортостан о расположении общеобразовательной организации, работником которой является соискатель гранта, в сельском поселении, плотность населения которого не превышает 10000 человек.

Представленные на конкурс документы и материалы не возвращаются. Прием конкурсных документов  будет осуществляться  по адресу: г. Уфа, ул. Театральная 5/2, каб. 309  с 1 июля по 01 августа 2019 года.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей
Образование
В Башкирии учреждены гранты молодым учителям в размере 600 тысяч рублей
В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
Культура
В Башкирии стали известны победители конкурса языковых грантов 2019 года
Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым
Образование
Радий Хабиров подписал указ об учреждении денежных грантов молодым ученым
В Башкирии стартует конкурс на получение грантов главы республики
Общество
В Башкирии стартует конкурс на получение грантов главы республики
В Башкирии на развитие языков выделят 50 млн рублей
Общество
В Башкирии на развитие языков выделят 50 млн рублей
Проект «Домокомплект» продлён в Башкортостане ещё на восемь лет
Общество
Проект «Домокомплект» продлён в Башкортостане ещё на восемь лет
В Башкортостане выберут самое красивое село региона
Общество
В Башкортостане выберут самое красивое село региона
В Башкирии творческие коллективы смогут получить крупные гранты
Общество / Культура
В Башкирии творческие коллективы смогут получить крупные гранты
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: