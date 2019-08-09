Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности

Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности

Добавлено: 09.08.19
Просмотров: 96
Рубрика: Общество / Образование
Комментарии (0)
Загрузка...
Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности

Российских школьников на уроках труда начнут обучать 3D-моделированию, управлению квадрокоптерами, а также работе с шлемами дополненной реальности. Соответствующие рекомендации для образовательных учреждений выпустило Минпросвещения, сообщает сайт Newsbash.ru.

В ведомстве считают, что образовательная программа должна идти в ногу со временем. Обеспечение необходимой аппаратурой центров, где будут проходить уроки труда, должны взять на себя региональные власти, пишет газета «Известия».

Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу

Читайте также:

Минобразования Башкирии разъяснило, как поступить родителям, если их детей не берут в школу
В числе закупок рекомендованы 3D-принтер, пластик для него, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой, три небольших дрона весом до 100 граммов и цифровой штангенциркуль.

В Минпросвещения считают, что в таких центрах дети будут получать знания не только по предмету «технология», но и по информатике и основам безопасности жизнедеятельности.В свою очередь, специалисты заявляют, что оснащение одного центра обойдется властям в сумму не менее двух миллионов рублей.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Читайте также
Изучать башкирский язык теперь можно будет по 3D технологии
Образование
Изучать башкирский язык теперь можно будет по 3D технологии
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
Образование
Школьники России в течение учебного года должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей
В Сибае в рамках проекта «Школа в кармане» школьники будут учиться по электронным учебникам
Образование
В Сибае в рамках проекта «Школа в кармане» школьники будут учиться по электронным учебникам
Родители, которые отказались отдавать ребенка в детсад, должны будут написать заявление
Образование
Родители, которые отказались отдавать ребенка в детсад, должны будут написать заявление
Минпросвещения РФ Ольга Васильева: "Родители не должны обсуждать учителей с детьми"
Образование
Минпросвещения РФ Ольга Васильева: "Родители не должны обсуждать учителей с детьми"
На 5-ом Всемирном курултае башкир предложили новаторский метод популяризации башкирского языка
Культура
На 5-ом Всемирном курултае башкир предложили новаторский метод популяризации башкирского языка
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
Общество
В Башкирии безработным будут выдаваться образовательные сертификаты
Российским призывникам запрещено использовать iPhone на службе
Общество / Это интересно
Российским призывникам запрещено использовать iPhone на службе
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: