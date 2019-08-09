Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности

Российских школьников на уроках труда начнут обучать 3D-моделированию, управлению квадрокоптерами, а также работе с шлемами дополненной реальности. Соответствующие рекомендации для образовательных учреждений выпустило Минпросвещения, сообщает сайт Newsbash.ru.





В ведомстве считают, что образовательная программа должна идти в ногу со временем. Обеспечение необходимой аппаратурой центров, где будут проходить уроки труда, должны взять на себя региональные власти, пишет газета «Известия».

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В числе закупок рекомендованы 3D-принтер, пластик для него, шлем виртуальной реальности, квадрокоптер с камерой, три небольших дрона весом до 100 граммов и цифровой штангенциркуль.В Минпросвещения считают, что в таких центрах дети будут получать знания не только по предмету «технология», но и по информатике и основам безопасности жизнедеятельности.В свою очередь, специалисты заявляют, что оснащение одного центра обойдется властям в сумму не менее двух миллионов рублей.