Минпросвещения России порекомендовала школам использовать в обучении очки виртуальной реальности
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Российских школьников на уроках труда начнут обучать 3D-моделированию, управлению квадрокоптерами, а также работе с шлемами дополненной реальности. Соответствующие рекомендации для образовательных учреждений выпустило Минпросвещения, сообщает сайт Newsbash.ru.
В ведомстве считают, что образовательная программа должна идти в ногу со временем. Обеспечение необходимой аппаратурой центров, где будут проходить уроки труда, должны взять на себя региональные власти, пишет газета «Известия».
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В Минпросвещения считают, что в таких центрах дети будут получать знания не только по предмету «технология», но и по информатике и основам безопасности жизнедеятельности.В свою очередь, специалисты заявляют, что оснащение одного центра обойдется властям в сумму не менее двух миллионов рублей.
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