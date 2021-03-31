В России в школах может появиться новый предмет

| 31 мар 2021 | 20:55

В программу российских школьников введут уроки цифровой грамотности. Они могут появиться уже в 2022 году, сообщает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.







«Мы не успеем эти учебные программы (в 2021 году — прим. ред.) не только сформировать, но и формализовать. Мы для себя ставим задачу — 2022 год», — объяснил Хинштейн ТАСС сроки появления нового курса. Он уверен, что такие уроки должны быть обязательны, так как могут научить школьников правилам безопасности в сети, фактчекингу и цифровой гигиене.



Предполагается, что уроки цифровой безопасности станут курсом в рамках ОБЖ, технологии или информатики. Введение дополнений в школьную программу уже одобрило Минцифры. Концепция проекта обсуждается с Минпросвещения.

Ранее сообщалось о том, что запись детей в школы начнется 1 апреля. В школах также изменятся сроки зачисления учащихся и порядок предоставления мест





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