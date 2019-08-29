В Башкирии запускается проект «Школьная карта»
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В республике запускается проект «Школьная карта», который объединит транспортное приложение «Алга», школьное питание и пропуск в образовательное учреждение, сообщает сайт Newsbash.ru.
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В сентябре ученикам бесплатно предоставят первые 250 тысяч таких карт. Также к началу учебного года будет устранен дефицит школьных автобусов, выйдет на маршруты весь спецтранспорт во всех районах республики.
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