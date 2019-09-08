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В уфимских школах предложили разместить контейнеры для раздельного сбора мусора

Добавлено: 08.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В уфимских школах предложили разместить контейнеры для раздельного сбора мусора

Жительница Уфы Мария Минеева обратилась в администрацию Демского района с социальным проектом. Женщина предложила разместить в школах и школьных дворах Уфы контейнеры для раздельного сбора мусора. Это, по ее мнению, помогло бы развить экологическую осознанность у подростков, сообщает сайт Newsbash.ru.

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В муниципалитете эту идею одобрили. По мнению и.о главы районной администрации Айдара Базгудинова, проект может быть выгоден и самим школам, ведь он позволит сократить расходы учебных учреждений на вывоз мусора и получать доход от сданного в переработку сырья.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, администрация района и автор проекта уже наметили шаги для реализации задумки.


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