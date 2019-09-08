В уфимских школах предложили разместить контейнеры для раздельного сбора мусора
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Жительница Уфы Мария Минеева обратилась в администрацию Демского района с социальным проектом. Женщина предложила разместить в школах и школьных дворах Уфы контейнеры для раздельного сбора мусора. Это, по ее мнению, помогло бы развить экологическую осознанность у подростков, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Как сообщили в пресс-службе мэрии города, администрация района и автор проекта уже наметили шаги для реализации задумки.
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