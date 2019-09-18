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В Бакалинском районе, спустя неделю после открытия, начала протекать крыша новой школы

Добавлено: 18.09.19
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Бакалинский район
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В Бакалинском районе, спустя неделю после открытия, начала протекать крыша новой школы

В Бакалинском районе неделю назад торжественно запустили в работу долгожданный объект. Новая школа №1 была создана в рамках программы «Сто объектов — к столетию республики». Однако сегодня выяснилось, что здание не совсем качественное. Во время дождя активно начала протекать крыша, сообщает сайт Newsbash.ru.


Известно, что здание учебного заведения строили три года. Госзаказчиком являлось «Управление капитального строительства». Школа рассчитана на 825 детей. Кабинеты и классы оснащены техникой. На территории имеется зал для гимнастики, раздевалки и гардеробные, а также три лифта для маломобильных учеников.

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Напомним, к столетию образования Башкортостана в регионе планируется построить и реконструировать более 100 объектов, 30 из которых это школьные образовательные учреждения.
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