В селе Бакалы открылась школа на 800 мест
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Ее строительство несколько раз приостанавливалось. Возведение здания началось в 2015 году. Вскоре стройка прекратилась из-за срыва графика работ компанией-подрядчиком, сообщает сайт Newsbash.ru.
После урегулирования спорных моментов работы возобновились, однако в положенный срок — к сентябрю прошлого года — школу так и не сдали.
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