В селе Бакалы открылась школа на 800 мест

Ее строительство несколько раз приостанавливалось. Возведение здания началось в 2015 году. Вскоре стройка прекратилась из-за срыва графика работ компанией-подрядчиком, сообщает сайт Newsbash.ru.





После урегулирования спорных моментов работы возобновились, однако в положенный срок — к сентябрю прошлого года — школу так и не сдали.

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После того, как вопрос готовности объекта в апреле обсудили на совещании в правительстве, на стройку были брошены дополнительные силы. Бакалинская первая школа была включена в список ста объектов к вековому юбилею Башкортостана. Средства на строительство и закупку оборудования были выделены из республиканского и муниципального бюджетов. В школе смогут заниматься более 800 детей.