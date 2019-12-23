В Кармаскалинском районе прошла школьная краеведческая конференция

В селе Бузовьязы Кармаскалинского района прошла школьная краеведческая конференция. Основной темой стала Великая Отечественная война и участие в ней знаменитых уроженцев Башкортостана – Мусы Гареева, Мустая Карима, Даяна Мурзина и Мудариса Сулейманова. Почетными гостями стали дети и внуки героев.





Роза Рахматуллина, дочь Даяна Мурзина:



«Он так много всегда рассказывал и про фронт, и про друзей. Он никогда не говорил о себе, он всегда говорил о боевых товарищах. Он был очень простым, никогда не кичился».

«В прошлом году участники этого клуба "подняли" шесть человек. Все они были захоронены».

Автор: Эмиль Бассареев

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В Бузовьязах есть военно-исторический клуб, который носит имя фронтовика Мудариса Сулейманова. И местные школьники ежегодно участвуют в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны.