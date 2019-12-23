Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Кармаскалинском районе прошла школьная краеведческая конференция

В Кармаскалинском районе прошла школьная краеведческая конференция

Добавлено: 23.12.19
Просмотров: 78
Рубрика: Общество / Образование
Теги: Кармаскалинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Кармаскалинском районе прошла школьная краеведческая конференция

В селе Бузовьязы Кармаскалинского района прошла школьная краеведческая конференция. Основной темой стала Великая Отечественная война и участие в ней знаменитых уроженцев Башкортостана – Мусы Гареева, Мустая Карима, Даяна Мурзина и Мудариса Сулейманова. Почетными гостями стали дети и внуки героев.


Роза Рахматуллина, дочь Даяна Мурзина:

«Он так много всегда рассказывал и про фронт, и про друзей. Он никогда не говорил о себе, он всегда говорил о боевых товарищах. Он был очень простым, никогда не кичился».
В Кармаскалинском районе камышовый кот перебил 50 кур

Читайте также:

В Кармаскалинском районе камышовый кот перебил 50 кур
В Бузовьязах есть военно-исторический клуб, который носит имя фронтовика Мудариса Сулейманова. И местные школьники ежегодно участвуют в поисковых экспедициях по местам боев Великой Отечественной войны.

Ринат Гималов, военный комиссар Кармаскалинского и Архангельского районов:
«В прошлом году участники этого клуба "подняли" шесть человек. Все они были захоронены». 
Автор: Эмиль Бассареев
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Видео: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Уфимскому аэропорту официально присвоено имя Мустая Карима
Политика
Уфимскому аэропорту официально присвоено имя Мустая Карима
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
Политика
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному огню в парке Победы
В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
Общество
В Башкирии годовщину Победы встречают 38101 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны
Уфимский аэроклуб им. Героя Советского Союза Мусы Гареева
Это интересно
Уфимский аэроклуб им. Героя Советского Союза Мусы Гареева
В Бирске прошел второй этап III Всероссийского студенческого фестиваля «Река времени»
Образование
В Бирске прошел второй этап III Всероссийского студенческого фестиваля «Река времени»
В Башкирии прошел V Слёт поисковых отрядов
Общество
В Башкирии прошел V Слёт поисковых отрядов
Поисковые отряды Башкирии провели на озере Кандры-куль слет
Общество
Поисковые отряды Башкирии провели на озере Кандры-куль слет
В Башкирии напомнили родителям и бизнесменам о комендантском часе для несовершеннолетних
Общество
В Башкирии напомнили родителям и бизнесменам о комендантском часе для несовершеннолетних
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: