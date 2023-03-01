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Башкортостан сформирует еще 2 добровольческих батальона для участия в СВО

Башкортостан сформирует еще 2 добровольческих батальона для участия в СВО

16:55, 01 мар 2023

В Башкирии организуют еще два добровольческих батальона для участия в специальной военной операции. Одно формирование будет носить имя героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина, второе назовут «Северные Амуры» – в честь башкирских конных лучников, сражавшихся в эпоху наполеоновских войн. Об этом «РИА Новости» сообщил организатор подразделений, полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий Борис Гордеев.



– Решили, что они будут называться имени Даяна Мурзина, куда принимаем граждан до 60 лет под эгидой МО РФ, и «Северные Амуры», куда могут записаться граждане до 50 лет под эгидой Росгвардии, – пояснил он.

По словам Гордеева, за два дня о желании вступить в ряды добровольческих батальонов заявили почти сто человек.


Напомним, сейчас от Башкирии в боевых действиях в зоне СВО участвуют три добровольческих батальона. Они носят имена имена героев России генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также национального героя Салавата Юлаева.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: спецоперация добровольцы
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