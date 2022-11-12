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Глава Башкирии встретился с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева

Глава Башкирии встретился с бойцами башкирского батальона имени Салавата Юлаева

17:20, 12 ноя 2022

Глава Башкирии Радий Хабиров на базе отряда специального назначения Росгвардии имени генерала Шаймуратова встретился с бойцами добровольческого батальона имени Салавата Юлаева, участники которого отправятся на специальную военную операцию. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба руководителя региона.



– Я хотел посмотреть, как проходит формирование подразделения. Видим, что идёт очень эффективная работа. От имени республики благодарю вас за мужественное решение. Важно, что вашу инициативу поддержало и руководство Росгвардии, – отметил Хабиров.

По его словам, республика ведет переговоры о поставках снаряжения и спецодежды для военнослужащих. Регион возьмет на себя обязательства по оснащению батальона Салавата Юлаева техникой. Глава Башкирии подчеркнул, что «сделает все», чтобы бойцы были защищены и готовы к выполнению задач.


О формировании батальона имени Салавата Юлаева было объявлено 1 октября. В него набирают жителей Башкирии, которые прошли горячие точки и участвовали в боевых действиях. Ранее республика уже создала два добровольческих батальона – они носят имена героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Радия Хабирова
Теги: Хабиров Радий Фаритович спецоперация добровольцы батальон салавата юлаева
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