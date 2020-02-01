В Минобразования Башкирии рассказали, как и когда подавать заявления на поступление в 1-й класс

В региональном министерстве образования сообщили, что с 1 февраля в Башкирии начался прием заявлений на зачисление школьников в первый класс.







В ведомстве сообщили, что документ можно подать на портале сервиса электронной очереди в школы. В пресс-службе пояснили, что из-за высокой активности на странице может возникнуть необходимость обновить страницу.



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Фото: gubdaily.ru

Также заявление можно подать на портале госуслуг, в настоящий момент там ведутся технические работы, поэтому возможны сбои в системе.Сохранена и возможность подачи заявлений в бумажном виде, сообщается в релизе. В ведомстве заверили, что на поступление так или иначе будут приняты все дети.В случае возникновения проблем, в министерстве опубликовали контакты технической поддержки по контактным данным: +7(347) 266 10 96, +7 (347) 218 00 00, help@cuct.ru, support@bashkortostan.ru.Отметим, что в Башкирии у родителей возникла проблема подачи заявлений в электронном виде из-за технических сбоев. Пользователи сообщают об ошибке из всех районов республики.