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В Минобразования Башкирии рассказали, как и когда подавать заявления на поступление в 1-й класс

Добавлено: 01.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
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В Минобразования Башкирии рассказали, как и когда подавать заявления на поступление в 1-й класс

В региональном министерстве образования сообщили, что с 1 февраля в Башкирии начался прием заявлений на зачисление школьников в первый класс.

В ведомстве сообщили, что документ можно подать на портале сервиса электронной очереди в школы. В пресс-службе пояснили, что из-за высокой активности на странице может возникнуть необходимость обновить страницу. 

В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи

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В Башкирии с 1 февраля заявление в первый класс можно подать с помощью электронной записи
Также заявление можно подать на портале госуслуг, в настоящий момент там ведутся технические работы, поэтому возможны сбои в системе. 

Сохранена и возможность подачи заявлений в бумажном виде, сообщается в релизе. В ведомстве заверили, что на поступление так или иначе будут приняты все дети. 

В случае возникновения проблем, в министерстве опубликовали контакты технической поддержки по контактным данным: +7(347) 266 10 96, +7 (347) 218 00 00, help@cuct.ru, support@bashkortostan.ru.

Отметим, что в Башкирии у родителей возникла проблема подачи заявлений в электронном виде из-за технических сбоев. Пользователи сообщают об ошибке из всех районов республики.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: gubdaily.ru
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