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В Уфе пройдет второй форум школьного образования «Взлетай!»

Добавлено: 18.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Уфа
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В Уфе пройдет второй форум школьного образования «Взлетай!»

В Уфе 28 февраля пройдет второй форум школьного образования «Взлетай!». В программе - дискуссионные площадки по различным аспектам процесса обучения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.

В рамках форума будут обсуждаться вопросы введения школьной формы единого образца, диспансеризации школьников, детской стоматологии и формирования ЗОЖ, психологического климата в школе, безопасного поведения в интернете, модернизации питания, возрождения дворовых площадок, создания инклюзивной социальной и образовательной среды, отдыха и оздоровления детей.

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Планируется, что в форуме примут участие более 700 человек: директора школ, руководители органов местного самоуправления, представители органов исполнительной власти, родители, представители общественных организаций.

По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, с помощью этого проекта удастся повысить конкурентоспособность наших выпускников. Участники проекта «Взлетай!» получат ценный опыт, который, безусловно, поможет им в будущем.

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Источник: proural.info
Фото: oostrr.ru
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