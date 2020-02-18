В Уфе пройдет второй форум школьного образования «Взлетай!»

В Уфе 28 февраля пройдет второй форум школьного образования «Взлетай!». В программе - дискуссионные площадки по различным аспектам процесса обучения, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РБ.







В рамках форума будут обсуждаться вопросы введения школьной формы единого образца, диспансеризации школьников, детской стоматологии и формирования ЗОЖ, психологического климата в школе, безопасного поведения в интернете, модернизации питания, возрождения дворовых площадок, создания инклюзивной социальной и образовательной среды, отдыха и оздоровления детей.

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Фото: oostrr.ru

Планируется, что в форуме примут участие более 700 человек: директора школ, руководители органов местного самоуправления, представители органов исполнительной власти, родители, представители общественных организаций.По словам министра образования и науки РБ Айбулата Хажина, с помощью этого проекта удастся повысить конкурентоспособность наших выпускников. Участники проекта «Взлетай!» получат ценный опыт, который, безусловно, поможет им в будущем.