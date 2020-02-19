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В Стерлитамаке стартовал эксперимент по выдаче сертификатов на дошкольное образование

Добавлено: 19.02.20
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Рубрика: Общество / Образование
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке стартовал эксперимент по выдаче сертификатов на дошкольное образование

Глава республики Радий Хабиров рассказал о стартовавшем в Стерлитамаке эксперименте по выдаче сертификатов на дошкольное образование. В результате родители могут за счет бюджета оплачивать негосударственные ясли детям до трех лет.

Из республиканской казны выделили шесть тысяч рублей на ребенка в месяц. Программа предусматривает доплату родителей в том же размере, что и в обычном детском саду в их населенном пункте.

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Как отметил Радий Хабиров на своей странице в соцсетях, эксперимент начали со Стерлитамака, в котором за три месяца выдали 200 сертификатов. Их использовали родители при оплате детсада в четырех дошкольных частных заведениях. С 1 апреля к ним присоединятся центр развития «Непоседа» и детский клуб «Развивашки».

С 1 сентября опыт будет распространен на районы и города, в которых большая очередь в детсадах, а именно — Уфу, Уфимский и Иглинский районы.
— Если у вас есть дети до трех лет, и вы стоите в очереди на детский сад — обращайтесь в ваши управления образования, вам там подскажут, что делать, — посоветовал жителям глава республики и добавил. — Этот проект ещё и придаст импульс для развития нашего малого бизнеса.
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Источник: www.i-gazeta.com
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